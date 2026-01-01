На 15 апреля в Перми намечено открытие второго заведения сети баров «Дядя Арчи» Оно рассчитано на 140 посетителей

Олег Антонов

В столице Прикамья ожидается открытие второй точки общепита «Дядя Арчи». Это ижевская сеть баров, которая зашла в Пермь в середине прошлого года.

«Предварительно открытие запланировано на 15 апреля. В заведении будет 141 посадочное место. Меню будет таким же, как в первом филиале», — рассказали «Новому компаньону» представители сети.

Отметим, в меню заведения представлены различные виды салатов, а также супы, горячие блюда, боулы и пицца. В меню бара — коктейли, крепкий алкоголь, вино, пиво и сидр.

В ближайшее время в российских городах планируется открытие ещё трёх заведений сети.

«Это неокончательное количество, потому что мы — растущая сеть. Из планов на новую точку в Перми — повторить успех первой», — добавили в компании.

Как ранее писал «Новый компаньон», первое заведение ижевской сети открылось в Перми летом 2025 года на Комсомольском проспекте, 36. При этом общепит в столице Прикамья начал работать не по франшизе, а напрямую от компании.

На сегодняшний день бар «Дядя Арчи» расположен в пяти точках Ижевска.

