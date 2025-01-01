В середине августа в Пермь зайдёт ижевская сеть баров «Дядя Арчи» Первое заведение расположится на Компросе, 36 Поделиться Твитнуть

Фото: Авито

В Перми по адресу: Комсомольский пр., 36, вскоре откроется новое заведение ижевской сети баров «Дядя Арчи». Как сообщили «Новому компаньону» в самой сети, точная дата открытия пока не определена, однако запланировано, что оно состоится «примерно 12 августа».

Отмечается, что заведение в Перми будет открыто не по франшизе, а напрямую от компании.





Согласно информации из соцсетей компании, в настоящее время бар «Дядя Арчи» есть в четырёх локациях в Ижевске. Меню заведения обширное — в нём представлены различные салаты, супы, горячие блюда, пицца и боулы. В меню бара — коктейли, крепкий алкоголь, вино, пиво и сидр.





Ранее «Новый компаньон» писал , что помещения на первом и втором этажах в жилом доме на Комсомольском пр., 36, где ранее планировалось открыть третий в городе магазин «Золотое яблоко», были выставлены на продажу за 285 млн руб. Общая площадь объектов — 1,4 тыс. кв. м, собственник был готов продавать их только вместе.

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