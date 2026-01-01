Пермский край улучшил позиции в рейтинге регионов по объёму введённого жилья За год показатель вырос на 0,4%

Константин Долгановский

Пермский край улучшил позиции в рейтинге российских регионов по объёму введённого жилья, заняв по итогам 2025 года 17-ю строчку. Годом ранее регион находился на 19-м месте. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В минувшем году в Прикамье было введено в эксплуатацию 1,76 млн кв. м жилья, тогда как годом ранее показатель составлял 1,75 млн (+0,4% за год). Удельный вес регионального объёма введённого жилья в общем объёме составил 1,6%.

Топ-5, как и по итогам 2024 года, сформировали Московская область (12,49 млн кв. м), Москва (7,39 млн), Краснодарский край (6,23 млн), Ленинградская область (4,22 млн) и Татарстан (3,51 млн). Свердловская область — на шестом месте (3,15 млн кв. м, -5,9% за год).

В рейтинге по вводу жилой площади на одного жителя Прикамье опустилось на две строчки — с 30-го на 32 место. Показатель в 2025 году составил 0,7 кв. м общей площади на человека.

Здесь топ-5 несколько изменился. Лидером по-прежнему осталась Ленинградская область (2,05 кв. м на человека), Тюменская область поднялась с третьего на второе место (1,81 кв. м), за ней — Республика Алтай, занимавшая ранее восьмое место (1,75 кв. м), Чечня опустилась со второго на четвёртое место (1,67 кв. м), Московская область потеряла одну строчку (1,42 кв. м).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в феврале 2026 года на рынке новостроек в Перми продажи на рынке первичной недвижимости по сравнению с январём упали на 45%. По словам экспертов, главной причиной стало ужесточение правил выдачи семейной ипотеки.

