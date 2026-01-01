Из-за новых условий семейной ипотеки в Перми резко снизился спрос на первичное жильё Ажиотаж января сменился спадом в феврале

Константин Долгановский

Аналитики «Объектив.РФ» обнародовали предварительные результаты февраля 2026 года на рынке новостроек в крупных городах России. Согласно их данным, спрос на первичное жилье значительно снизился: после активного января 2026 года количество сделок сократилось в среднем на 41%. Главной причиной этого стало ужесточение правил выдачи семейной ипотеки, которое вступило в силу в начале года. Новые ограничения, такие как ограничение количества сделок при наличии одного ребёнка и ужесточение требований к заёмщикам, существенно сократили число потенциальных покупателей. Ажиотаж января, когда покупатели стремились воспользоваться «старыми условиями», сменился ожидаемым спадом в феврале.

Так, в Перми динамика сделок на рынке первичной недвижимости в феврале 2026 года (%) по сравнению с январем 2026 упала на 45%. При этом в Ростове-на-Дону падение составило 60%, в Ижевске — 57%, в Тюмени — 55%, в Челябинске — 52%

Рынок первичной недвижимости Дальнего Востока оказался менее пострадавшим. Вероятно, это связано с тем, что доля «дальневосточной ипотеки» остается высокой, и она пока не подверглась столь жесткому регулированию, как семейная ипотека. Это позволило рынкам новостроек Владивостока (-18%) и Хабаровска (-2%) сохранить определенную активность в феврале 2026 года.

