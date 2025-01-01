Пермский край вошёл в топ-20 регионов по объёму введённого жилья
За год было введено в эксплуатацию 1,7 млн квадратных метров
По итогам 2024 года Пермский край занял 19 место среди всех российских регионов по объёму введённого жилья. Согласно приведённой информации «РИА Новости», за 2024 год в эксплуатацию было введено 1,7 млн кв. м (-9% за год). Лидерами оказались Московская область (11,4 млн кв. м), Краснодарский край (6,7 млн кв. м) и Москва (6,5 млн кв. м жилья).
При этом Прикамье оказалось на 30-й строчке в рейтинге регионов по строительству жилья по вводу жилой площади на одного жителя. Показатель составил 0,71 кв. м общей площади жилья на человека. Удельный вес регионального объёма в общероссийском за 2024 год составил 1,6%.
Лидирующие позиции заняли Ленинградская область — 1,98 кв. м жилья на человека, Чечня — 1,65 кв. м и Тюменская область — 1,6 кв. м. Меньше всего было введено в Магаданской — 0,07 кв. м на человека, Мурманской — 0,11 кв. м областях и на Чукотке — 0,13 кв. м.
Как сообщает издание, основываясь на цифры официальной статистики, в целом по России объём ввода жилья составил 107,8 млн кв. м, что на 2,4% ниже, чем годом ранее. Темпы сдачи многоквартирных домов снизились на 12,1%. При этом темпы сдачи построенных населением жилых домов выросли на 6,1%. На одного россиянина было введено 0,738 кв. м жилья.
Ранее краевые власти сообщали, что по итогам 2024 года Пермский край занял третье место в ПФО по объёмам текущего строительства жилья. Первые строчки достались Татарстану и Башкортостану.
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