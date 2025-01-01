Пермский край вошёл в топ-20 регионов по объёму введённого жилья За год было введено в эксплуатацию 1,7 млн квадратных метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2024 года Пермский край занял 19 место среди всех российских регионов по объёму введённого жилья. Согласно приведённой информации «РИА Новости», за 2024 год в эксплуатацию было введено 1,7 млн кв. м (-9% за год). Лидерами оказались Московская область (11,4 млн кв. м), Краснодарский край (6,7 млн кв. м) и Москва (6,5 млн кв. м жилья).

При этом Прикамье оказалось на 30-й строчке в рейтинге регионов по строительству жилья по вводу жилой площади на одного жителя. Показатель составил 0,71 кв. м общей площади жилья на человека. Удельный вес регионального объёма в общероссийском за 2024 год составил 1,6%.

Лидирующие позиции заняли Ленинградская область — 1,98 кв. м жилья на человека, Чечня — 1,65 кв. м и Тюменская область — 1,6 кв. м. Меньше всего было введено в Магаданской — 0,07 кв. м на человека, Мурманской — 0,11 кв. м областях и на Чукотке — 0,13 кв. м.

Как сообщает издание, основываясь на цифры официальной статистики, в целом по России объём ввода жилья составил 107,8 млн кв. м, что на 2,4% ниже, чем годом ранее. Темпы сдачи многоквартирных домов снизились на 12,1%. При этом темпы сдачи построенных населением жилых домов выросли на 6,1%. На одного россиянина было введено 0,738 кв. м жилья.

Ранее краевые власти сообщали, что по итогам 2024 года Пермский край занял третье место в ПФО по объёмам текущего строительства жилья. Первые строчки достались Татарстану и Башкортостану.

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