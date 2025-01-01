Алёна Бронникова
По объёмам текущего строительства жилья Пермский край занял в ПФО третье место
Около 20% новостроек – бюджетное жильё
По итогам 2024 года Пермский край занял третье место в Приволжском федеральном округе по объёмам текущего строительства жилья. Первые строчки в рейтинге заняли Татарстан и Башкортостан.
За указанный период в регионе было построено 70 многоквартирных домов, или 1,7 млн кв. м общей площади жилых помещений, в декабре было введено 207,4 тыс. кв. м. Больший объём новостроек был введён в Перми и Пермском муниципальном округе. Суммарный показатель составил более 1 млн кв. м.
Как сообщает краевой минстрой, около 20% объектов — бюджетное жильё, в том числе для расселения жителей аварийных домов. Заказчиками объектов стали Фонд защиты прав дольщиков и администрации муниципалитетов.
Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2025 году в Прикамье планируется построить 12 домов для расселения жителей аварийного и ветхого жилья. При федеральной и региональной поддержке Фонд защиты прав дольщиков планирует в текущем году ввести в эксплуатацию три долгостроя.
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