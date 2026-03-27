Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вскоре после Пермской галереи на «Заводе Шпагина» откроется ещё один музей Открытие Детского музейного центра ожидается в ближайшее время

Фото: тг-канал Аллы Платоновой

Министр культуры Пермского края Алла Платонова опубликовала в своём телеграм-канале фотографии из нового Детского музейного центра, где сейчас завершаются работы над первой экспозицией.

Детский музейный центр Пермского краеведческого музея будет открыт в здании «Литера Д» социокультурного пространства «Завод Шпагина» — напротив нового здания Пермской художественной галереи, там же, где будет работать музей «Пермский период».

Как уже писал «Новый компаньон», первая выставка — «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» (0+) — будет посвящена почве.

Совместно с учеными-почвоведами Естественнонаучного института и биологического факультета ПГНИУ сотрудники Детского музейного центра во главе с заведующей музейным центром, руководителем проекта Ульяной Есаревой собрали в полевых экспедициях образцы редких почв Пермского края. Для создания экспозиции к ним присоединились московские художники из группы SoilArt. Как понятно из названия, участники проекта создают арт-объекты из почвы. Группа работает при факультете почвоведения МГУ, её возглавляют кандидаты биологических наук Ольга Гончарова и Георгий Матышак, вместе с ними работают студенты МГУ.

По замыслу Пермского краеведческого музея, выставка позволит посмотреть на почвы с разных точек зрения и представит предметы из музейных коллекций: геологической, зоологической, ботанической, археологической и палеонтологической, а также почвенные монолиты и арт-объекты, рассказывающие о красоте почв.

По информации «Нового компаньона», Детский музейный центр откроется уже этой весной, точная дата вскоре будет объявлена. Одновременно в основной экспозиции музея «Пермский период" откроется живая растительная экспозиция — «Парк пермского периода».

