Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском краеведческом музее приступили к созданию первой выставки для нового музея на Заводе Шпагина Над экспозицией работают московские художники направления art&science Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Началась работа над созданием первой экспозиции Детского музейного центра в новом помещении на Заводе Шпагина, в корпусе Литера Д1. Как уже писал «Новый компаньон», в новом здании будет работать палеонтологический музей «Пермский период» и Детский музейный центр. Первая выставка на новой территории будет посвящена почвам.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея сообщает, что работа над выставкой началась.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Совместно с учеными-почвоведами Естественнонаучного института и биологического факультета ПГНИУ сотрудники Детского музейного центра во главе с заведующей музейным центром, руководителем проекта Ульяной Есаревой собрали в полевых экспедициях образцы редких почв Пермского края. В июле к ним присоединились московские художники из группы SoilArt. Как понятно из названия, участники проекта создают арт-объекты из почвы. Группа работает при факультете почвоведения МГУ, её возглавляют кандидаты биологических наук Ольга Гончарова и Георгий Матышак, вместе с ними работают студенты МГУ.

По замыслу Пермского краеведческого музея, выставка позволит посмотреть на почвы с разных точек зрения и представит предметы из музейных коллекций: геологической, зоологической, ботанической, археологической и палеонтологической, а также почвенные монолиты и арт-объекты, рассказывающие о красоте почв.

В различных тематических модулях выставки расположится комплекс стендов с почвенными монолитами и витрины с минералами, биогруппами и инфографикой, рассказывающей о жизни подземных обитателей. Центральным объектом выставки станет свето-звуковая инсталляция, которая на эмоциональном уровне объяснит связь почв и различных организмов.

Оборудование выставки позволит монтировать различные композиции в пространстве и станет конструктором для организации последующих выставок.

Дата открытия Детского музейного центра в новом помещении по-прежнему не объявлена.

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