Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Детское пространство на «Заводе Шпагина» в Перми откроется раньше, чем «Музей пермских древностей» Первая выставка в новом Детском музейном центре будет посвящена почве Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

В новом музейном пространстве в здании «Литера Д1» на «Заводе Шпагина», презентация которого прошла 25 февраля и о котором «Новый компаньон» уже неоднократно писал, откроется не только музей «Пермский период», но и Детский центр Пермского краеведческого музея. По словам заведующей Детским музейным центром Ульяны Есаревой, это территория, где с выставкой соседствует игра, а также лаборатория, в которой дети и родители ориентированы на совместное творчество.

Детский музейный центр сейчас располагается в небольшом особнячке на ул. Пермская. 78. Новое пространство будет вдвое больше, чем площадь помещений на Пермской, и будет состоять из двух смежных комнат: в одной расположится лаборатория, в другом — выставочный зал. Сейчас выставочный зал в Детском музейном центре занимает 38 кв. м, в новом пространстве он займёт 140 кв. м.

Лаборатория Детского музейного центра. Эскиз Михаила Емонтаева

Как и раньше, Детский музейный центр будет иметь дело с самыми разными музейными темами — так, сейчас на Пермской, 78 работает литературная выставка, посвящённая Льву Давыдычеву; и в новом помещении музейный центр не будет замыкаться на естественнонаучной тематике, несмотря на соседство с «Пермским периодом». Однако первая выставка (0 +), которая начнёт здесь работу, декларирует идеологическую связку с темами «Пермского периода» — палеонтологией и геологией: она будет посвящена пермским почвам.

Юлия Глазырина, заместитель директора Пермского краеведческого музея:

— Земля даёт нам многое: полезные ископаемые, археологические и палеонтологические данные, почва позволяет выращивать растения, а значит, и продовольствие для всех животных, почвы — это природный банк семян, почвы — это дом для огромного количества животных, почвы — это уникальное сочетание живых организмов и минералов; почвы, преобразуя отжившее, дают жизнь новому. И, кроме того, почвы — это красиво. Почвенные горизонты — это не только коричневый цвет: по цветовой системе Манселла они насчитывают около 2000 оттенков.

Выставка позволит посмотреть на почвы с разных точек зрения. В ней будут представлены предметы из коллекции геологии, зоологии, ботаники, археологии и палеонтологии Пермского краеведческого музея.

Кроме того, для выставки совместно с учёными-почвоведами Естественнонаучного института Пермского университета в коллекцию музея будут отобраны монолиты редких почв, занесённых в Красную книгу почв Пермского края.

В различных тематических модулях выставки расположатся комплекс стендов с почвенными монолитами и витрины с минералами, биогруппами и инфографикой, рассказывающей о жизни подземных обитателей. Центральным объектом выставки станет видеосветозвуковая инсталляция, которая на эмоциональном уровне объяснит связь почв и различных организмов.

Детский музейный центр. Центральная инсталляция. Эскиз Михаила Емонтаева

Инсталляция будет выполнена в виде тёмной комнаты. Верхняя часть «комнаты» будет покрыта отражающим зеркальным металлом для создания эффекта расширения пространства. С потолка будут свисать световые нити, символизирующие непрерывный процесс движения химический элементов и живых существ под землёй. Вход в это пространство будет осуществляться двумя способами: через скрытую дверь или через тканевую трубу-лабиринт, который позволит почувствовать на себе способ передвижения червя под землёй и рассчитан, прежде всего, на детей.

Ульяна Есарева, заведующая Детским музейным центром Пермского краеведческого музея:

— На одном из лабораторных занятий в рамках работы выставки ребята смогут из разных почв сформировать шар, бублик, колесо. Это полевой метод исследования почв, который позволяет без сложного оборудования узнать их состав. Если из почвы скатывается только шарик, а бублик уже не получается, это говорит о том, что почвы песчаные, а если мы можем слепить кольцо, то эта почва глинистая. На другом занятии ребята смогут из почвы сделать краски и порисовать ими. Мы будем вместе с ребятами гулять по территории «Завода Шпагина» и исследовать те обнажения, которые здесь находятся, увидим разные типы почв.

Выставочное оборудование Детского музейного центра. Эскиз Михаила Емонтаева

В помещениях, где расположится Детский музейный центр, сохранились очень интересные фрагменты заводского оборудования, эффектные конструкции из бетона и металла. Так, в той комнате, где расположится лабораторный класс, есть даже мостовой кран с крюком. Всё это планируется сохранить и использовать в качестве элементов оформления пространства. Дизайнер интерьера Детского музейного центра Михаил Емонтаев поддерживает этот принцип. Так, экспозиционное оборудование для выставочного зала он спроектировал в виде системы металлических труб и фитингов.

Михаил Емонтаев, дизайнер:

— Нужно было создать модульное выставочное оборудование, которое можно было бы использовать для дальнейших выставок. Остановиться мы решили на металлических трубках, которые соединяются с помощью специальных фитингов. Это похоже на конструкцию строительных лесов, которые используются для починки фасадов или для организации каких-то трибун и зрительных мест на больших открытых площадях. С помощью этих конструкций можно создавать полочки, плоскости, витрины, на которые можно класть предметы. Между этими трубами можно натягивать ткань и либо создавать закрытые пространства, либо использовать эту ткань для подачи материала: текста, изображения и так далее.

Это решение отвечает промышленной эстетике пространства. Предполагается, что эти трубки будут выкрашены в золотой цвет — основной цвет в фирменном стиле Детского центра, который работает очень хорошо на контрасте с помещением.

Фирменный стиль Детского музейного центра создал пермский дизайнер Александр Кошелев. При переезде он не изменится.

Детский музейный центр откроется в новом помещении раньше, чем постоянная экспозиция «Пермский период»; правда, дату открытия пока никто не может назвать даже приблизительно: она зависит от того, как пройдут процедуры по выбору подрядчиков.

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