Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На «Заводе Шпагина» в Перми началась работа над «Парком Пермского периода» В музей «Пермский период» доставлены растения для живой экспозиции

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

В музей «Пермский период» в пространстве социокультурного кластера «Завод Шпагина» (Литера Д1) доставлены растения для экспозиции «Парк пермского периода».

Как рассказали «Новому компаньону» в Пермском краеведческом музее, парк растений создаётся на основе коллекций Ботанического сада им. А.Г. Генкеля Пермского государственного национального исследовательского университета, Института ботаники им. В.Л. Комарова РАН, а также из личных коллекций Сергея Шумихина, директора Ботанического сада Пермского университета, и Александра Дядика, научного сотрудника Ботанического сада Пермского университета, которые выступили в качестве дарителей.

В зелёной экспозиции будут представлены ныне живущие представители древних таксонов (семейств, родов), которые были широко распространены на Земле в пермском геологическом периоде (299-252 млн лет назад) и сейчас произрастают в тропиках и субтропиках, культивируются в ботанических садах во многих странах мира.

Специалисты Ботанического сада им. А.Г. Генкеля уже разместили в пространстве нового музея араукарии, саговник поникающий, ангиоптерис индика, блехнум бразильский, микросорум точечный, платицериум оленерогий и, конечно, гинкго двулопастный. Для подсветки растений установлены специальные фитосветильники.

Пространство Парка пермского периода будет располагаться на втором ярусе основной экспозиции – на балконе. Он откроется раньше, чем основная экспозиция музея «Пермский период» – одновременно с детским музейным центром.

