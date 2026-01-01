В Александровском округе Прикамья объявлен новый конкурс на должность главы Руководителя территории должны избрать 12 мая

В Александровском округе начался приём документов от кандидатов на пост главы. Их можно подать с 31 марта по 4 мая. Конкурс-испытание для претендентов назначен на 12 мая. Об этом сообщает газета «Звезда».

Кандидаты на должность главы округа должны будут представить и защитить свои программы развития территории. Это важный этап, который позволит оценить их видение и подходы к управлению муниципалитетом.

Конкурс объявляется уже во второй раз.

Отметим, сейчас муниципалитет возглавляет Ольга Белобаржевская. Однако ранее суд удовлетворил административный иск прокурора о досрочном прекращении её полномочий в связи с утратой доверия. Это создало необходимость в проведении нового конкурса на замещение данной должности.

Как ранее писал «Новый компаньон», одним из главных кандидатов на пост главы Александровского округа является Алексей Якин. Он имеет значительный опыт работы в правоохранительных органах и ранее занимал должность начальника криминальной милиции березниковского отдела МВД. С 2022 по 2023 год Якин участвовал в боевых действиях в зоне СВО в качестве добровольца.

