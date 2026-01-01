На пост главы Александровского округа Прикамья претендует ветеран СВО Алексей Якин ранее работал в органах внутренних дел Поделиться Твитнуть

Одним из главных кандидатов на должность главы Александровского округа Пермского края является Алексей Якин, об этом изданию Коммерсантъ-Прикамье» сообщили осведомленные источники.

Ранее Якин работал в органах внутренних дел, был начальником криминальной милиции березниковского отдела МВД, а затем, до 2022 года, занимал пост заместителя главы администрации Березников. С 2022 по 2023 год он участвовал в боевых действиях в зоне СВО в качестве добровольца.

Конкурс на пост главы муниципального образования был объявлен 19 февраля этого года. Документы от кандидатов принимаются с 25 февраля по 26 марта, а свои программы развития территории они представят на конкурс-испытание 1 апреля.

В 2021 году главой округа стала Ольга Белобаржевская. В декабре прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении её полномочий из-за утраты доверия. Белобаржевская пытается обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

