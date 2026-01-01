Суд в Перми начал рассматривать дело о массовом отравлении в сети пекарен «Хлебница» В числе обвиняемых — исполнительный директор и технолог-кондитер

Константин Долгановский

В Свердловском районном суде Перми начались слушания по уголовному делу о массовом отравлении клиентов сети пекарен «Хлебница». На скамье подсудимых — исполнительный директор Ксения Троицкая и технолог-кондитер Ирина Рыбьякова. Им предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

По данным издания Properm, в ходе первого заседания было зачитано обвинительное заключение. Однако из-за неявки ряда потерпевших и свидетелей рассмотрение дела отложено. Следующее заседание назначено на 6 апреля.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале января 2025 года по требованию Роспотребнадзора деятельность нескольких пекарен «Хлебница» в Перми была приостановлена. Причиной стало массовое отравление: более 80 человек заразились энтеритом и сальмонеллёзом. Первоначально уголовное дело возбудили по более тяжкой статье — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.