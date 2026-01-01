В Пермском крае за массовое отравление 75 человек осудят сотрудников пекарен «Хлебница» Обвинительное заключение уже утверждено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора и технолога по качеству продуктов одной из сетей пекарен. Их обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, что привело к массовому заболеванию людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следкома. Ранее «Новый компаньон» сообщал, что фигурантами по делу проходят исполнительный директор сети пекарен «Хлебница» Ксения Троицкая и ИП Юлия Гагарина.

По данным следствия, с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в одной из пекарен, работающей по франшизе, были допущены нарушения в процессе приготовления еды. В результате употребления этой продукции 75 человек попали в больницу с диагнозом сальмонеллез и сопутствующими заболеваниями.

В ходе расследования было проведено более 140 судебно-медицинских экспертиз и санитарно-эпидемиологическая проверка. Исследовано 170 образцов еды, в которых обнаружены бактерии сальмонеллы. Собранные доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд. Обвинительное заключение уже утверждено, и в ближайшее время дело будет рассмотрено в суде по существу.

