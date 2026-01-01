В Перми отремонтируют 24 участковых пункта полиции Работы на восьми объектах уже начались

Константин Долгановский

Как сообщил руководитель Управления МВД России по Перми Вадим Стрижков, в 2026 году планируется выполнить ремонт 24 пунктов полиции, расположенных на территории краевого центра.

По его словам, на восьми объектах уже начались работы, а до конца года будет выполнен ремонт ещё на 16-ти. Такие данные начальник пермской полиции привел во время отчёта об итогах деятельности ведомства за 2025 года перед депутатами Пермской городской думы.

Отметим, в прошлом году в пресс-службе мэрии сообщали, что всего в столице Прикамья с 2025 по 2026 годы планируется провести ремонт 27 полицейских участковых пунктов. В 2025 году были отремонтированы четыре: на улицах КИМ, 5, Чернышевского, 3, Клары Цеткин, 23 и Мира, 63.

Как ранее писал «Новый компаньон», выступая на пленарке гордумы, Стрижков заявил о том, что в пермской полиции сохраняется проблема некомплекта: ведомству требуется 1274 сотрудника. По его данным, в 2025 году на работу в полицию приняли 178 человек, но в то же время было уволено 412.

