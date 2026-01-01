В думе Перми предложили отправлять на СВО уволившихся сотрудников МВД С такой инициативой выступил депутат Владимир Плотников

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы 24 марта начальник Управления МВД по Перми Вадим Стрижков представил итоги работы за 2025 год. Он рассказал о снижении числа тяжких преступлений, но в то же время отметил рост наркопреступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

По словам начальника пермской полиции, сейчас основной проблемой ведомства остаётся нехватка кадров — некомплект составляет 33% (1274 сотрудника). Так, в прошлом году было принято на работу в полицию 178 человек, однако уволено 412.

Особенно остро ощущается дефицит в патрульно-постовой и конвойной службах, отметил Стрижков.

Во время обсуждения после доклада депутат Владимир Плотников предложил отправлять на СВО сотрудников МВД, уволившихся со службы. По его мнению, они должны быть в первых рядах мобилизации, так как давали присягу и имеют долг перед Родиной, несмотря на низкие зарплаты.

