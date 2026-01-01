В Перми в 2025 году снизилось количество киберпреступлений Пермская полиция зарегистрировала почти 9 тысяч дел

Фото сгенерировано нейросетью

По данным пермской полиции, в 2025 году было зарегистрировано 8990 преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ). В то время как в 2024 году их было 9252. Такие цифры привёл начальник Управления МВД России по Перми Вадим Стрижков в ходе пленарного заседания Пермской городской думы.

Как отметил Стрижков, в прошлом году было расследовано 2069 таких дел, а годом ранее — 1937.

Из презентации начальника Управления МВД по Перми

По словам начальника пермской полиции, доля преступлений, совершённых с использованием ИТТ, в общем массиве преступности составляет почти половину: 44,4% к 55,6% (иные составы). В 2024 году соотношение было 45,7% к 54,3%.

Рассказывая о результатах деятельности городской полиции, Стрижков отметил, что всего за 2025 год на территории Перми было зарегистрировано 20 тыс. 222 преступлений, а годом ранее — 20 тыс.203. При этом резко снизилось количество зарегистрированных изнасилований: в 2025 году их было три, а в 2024 году — 10.

Из презентации начальника Управления МВД по Перми

Сократилось и количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью: 98 к 111 год к году. В минувшем году также меньше произошло краж с проникновением — 327. Годом ранее было зарегистрировано 512 таких преступлений.

