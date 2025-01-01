В Перми отремонтируют 27 участковых пунктов полиции Работы будут выполнены к 1 ноября 2026 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми завершён ремонт участкового пункта полиции на ул. Ким, 5. В торжественной обстановке глава города Эдуард Соснин вручил ключи от обновлённых помещений и поздравил коллектив с открытием, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации заявили, что всего в городе в 2025 — 2026 годах планируется провести ремонт 27 полицейских участковых пунктов. На данный момент завершены работы в четырёх из них: на улицах Ким, 5, Чернышевского, 3, Клары Цеткин, 23 и Мира, 63.

К 1 апреля 2026 года ремонт 11 участковых пунктов полиции планируется завершить в четырех районах города. Полностью работы будут выполнены к 1 ноября 2026 года.

