В Прикамье сняли режим беспилотной опасности Его вводили утром 23 марта

Как сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края, на территории региона сняли объявленный ранее режим беспилотной опасности.

В ведомстве не предоставили иных комментариев.

Ранее "Новый компаньон" писал, что с утра в пермском аэропорту были на значительное время задержаны рейсы на прилёт и вылет. В частности, с опозданием более чем на 10 часов в Пермь прибудут два самолёта, также отложены и обратные рейсы.

Отметим, в связи с угрозой атаки БПЛА утром 23 марта были закрыты аэропорты в Татарстане, Чувашии и Удмуртии. В этих регионах ПФО введены временные ограничения на работу воздушных гаваней.

