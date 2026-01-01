Более чем на десять часов задерживаются рейсы из Петербурга в Пермь и обратно Отложен и рейс в Нарьян-Мар

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, в Перми задерживаются два рейса из Санкт-Петербурга и, соответственно, обратные вылеты.

Так, рейс ДР 569 Санкт-Петербург—Пермь авиакомпании «Победа» ожидается в 15:35 (задержка составляет ровно 11 часов), а рейс FV 6581 авиакомпании «Россия» из того же города прилетит в 22:05 (по расписанию самолёт должен был прибыть в 05:30).

Соответственно, задержаны обратные рейсы в Санкт-Петербург: ДР 570 — до 16:00, FV 6582 — до 23:05.

Также задержаны рейсы авиакомпании «РусЛайн»: 7R 843 Нарьян-Мар—Пермь (расчётное время прибытия в 19:10) и 7R 844 Пермь—Нарьян-Мар (вылет отложен до 19:50).

Причины задержек в аэропорту не поясняют.

Известно, что работу Пулково за минувшие сутки останавливали из-за атаки беспилотников дважды. Было отменено не менее сорока рейсов, более пятидесяти задерживаются.

