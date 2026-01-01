Депутаты Прикамья поддержали закон о развитии ответственного ведения бизнеса Для оказания поддержки будет создан реестр таких субъектов

Константин Долгановский

В Прикамье поддержали проект закона о развитии ответственного ведения бизнеса. Планируется создать реестр таких компаний и разработать для них меры поддержки и систему её предоставления.

Документ даёт определение ответственного ведения бизнеса в регионе. Ответственным субъектом предпринимательской деятельности будет считаться организация или ИП, которые ведут бизнес на территории Пермского края и соответствуют критериям благонадёжности, социальной и экологической ответственности.

Региональное правительство установит порядок оценки соответствия таких компаний указанным критериям, порядок присвоения, продления и прекращения статуса и срок действия статуса. Компании будут включены в специальный реестр.

При установлении критериев для присвоения статуса будет учитываться национальный стандарт индекса деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности, согласно которому оценка субъектов осуществляется по трём направлениям: экология (степень воздействия на окружающую среду), кадры (зарплаты и корпоративные социальные программы) и государство (социальное инвестирование в регионы присутствия и финансовая устойчивость). По результатам оценки компаниям присваивается ЭКГ-рейтинг.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона будет способствовать устойчивому развитию региона, создаст правовую основу для формирования ответственного бизнеса и повысит мотивацию для реализации проектов, связанных с повышением уровня жизни в Прикамье, а также установит дополнительные социальные гарантии для работников.

Депутаты краевого парламента поддержали законопроект в первом чтении 19 марта. Поправки ко второму чтению в документ должны быть внесены до 26 марта.

Как сообщалось ранее, законопроект был разработан в целях реализации указа президента РФ и стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2035 года. В регионе уже сейчас более 110 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оцениваются федеральным мониторингом, по результатам которого формируется ЭКГ-рейтинг.

