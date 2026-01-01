Пакет поправок к бюджету Прикамья рассмотрят 19 марта Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края

Пакет поправок к действующему бюджету Пермского края на 2026-2028 годы рассмотрят на пленарном заседании краевого парламента 19 марта. Депутаты также обсудят льготы для ответственного бизнеса, проект закона об объектах культурного наследия. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих.

Корректировки бюджета предусматривают увеличение доходов края на 1,8 млрд руб., уменьшение расходов в 2026 году на 28 млн руб., сокращение дефицита на 1,8 млрд руб. Остатки средств краевого бюджета 2025 года к распределению на 2026-й составили 890,5 млн руб. Дорожный фонд в этом году будет увеличен на 4 млрд руб., расходы на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами — на 272,9 млн руб.

«Увеличение доходной части и одновременное сокращение дефицита повышает финансовую устойчивость и сбалансированность краевой казны. В целом предложенные изменения направлены на долгосрочное развитие края: они не только решают текущие задачи, но и обеспечивают инвестиционную часть за счёт модернизации транспортной инфраструктуры», — подчеркнул Валерий Сухих.

Также в экономический блок повестки вошёл законопроект о статусе ответственного предпринимателя. Ответственным субъектом предпринимательской деятельности будет считаться организация или ИП, которые ведут бизнес на территории региона и соответствуют критериям благонадёжности, социальной и экологической ответственности бизнеса. Уже сейчас более 110 тыс. юрлиц и ИП Прикамья оцениваются федеральным мониторингом, по результатам которого формируется ЭКГ-рейтинг (экология, кадры, государство). Ответственность бизнеса становится ключевым условием для получения господдержки и развития.

Кроме того, на заседании депутаты рассмотрят проект закона, которым регион будет наделён правом направлять собственные средства на государственную охрану памятников истории и культуры, включая особо значимые объекты культурного наследия (ОКН) на территории Пермского края. Это расширит финансовые возможности региона по сохранению ОКН, позволяя оперативно выделять средства из краевой казны.

В рамках традиционного «правительственного часа» выступит министр экономического развития и инвестиций Татьяна Чуксина. Она доложит о реализации концессионных соглашений в Прикамье. Также депутаты заслушают выступления руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю Ларисы Аржевитиной, председателя Контрольно-счётной палаты Прикамья Александра Белых и уполномоченного по правам человека Игоря Сапко.

