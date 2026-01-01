В Прикамье вводится статус «ответственного субъекта предпринимательской деятельности» Законопроект будет рассмотрен в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Законодательное собрание Пермского края по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина внесён законопроект о введении статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности в регионе, разработанный в целях реализации Указа президента РФ и стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2035 года.

Ответственным субъектом предпринимательской деятельности будет считаться организация или индивидуальный предприниматель, которые ведут бизнес на территории Пермского края и соответствуют критериям благонадежности, социальной и экологической ответственности. Они будут включены в специальный реестр.

По информации регионального министерства экономического развития, предстоит совершенствование региональной законодательной базы для развития ответственного ведения бизнеса компаний, вошедших в реестр: будут разработаны меры поддержки таких предприятий и система предоставления этой поддержки.

Планируется, что проект закона в первом чтении будет рассмотрен на заседании краевого парламента в марте.

