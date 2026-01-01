Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский бар признан лучшим в России Rob Roy вошёл в число победителей Russian Hospitality Awards

Андрей Чунтомов

В Москве 16 марта прошла церемония награждения победителей премии Russian Hospitality Awards — наиболее престижной русской премии в сфере гостеприимства. Как уже писал «Новый компаньон», пермский ресторан Nolan wine & kitchen признан экспертами премии лучшим рестораном европейской кухни за 2025 год. Кроме того, ресторан-бар Rob Roy выиграл номинацию «Лучший коктейльный бар».

Оба заведения-победителя развивает один и тот же ресторатор — Николай Канищев.

На премию за 2025 год претендовали три пермских заведения в шести номинациях: Nolan wine & kitchen — в номинациях «Лучший завтрак» и «Лучшая европейская кухня», «Тайная В.» — в номинациях «Гастродебют года» и «Лучший завтрак», Rob Roy — «Лучший коктейльный бар» и «Лучший мясной ресторан».

Всего на участие в конкурсе заявились 518 ресторанов из 56 городов России. Победителей выбирали в 18 номинациях. Отбор проходил в три этапа и включал анализ гостевого рейтинга с помощью платформы TrustYou, оценки презентаций жюри и проверки «тайными гостями».

Финалисты были объявлены в начале 2026 года. В каждой номинации были выбраны по пять заведений из 28 городов-участников. Наибольшее количество финалистов оказалось в Москве (15), Санкт-Петербурге (10) и Владивостоке (8).

Russian Hospitality Awards вручается также лучшим отелям, но ни один отель из Пермского края не вошёл даже в шорт-лист премии.

