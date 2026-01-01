Пермский ресторан стал победителем премии Russian Hospitality Awards Nolan победил в номинации «Лучшая европейская кухня»

Пермский ресторан вошёл в число победителей премии Russian Hospitality Awards. Рестораны 2025 года. Nolan wine & kitchen признан лучшим рестораном европейской кухни. Информация появилась в соцсетях премии.

На участие в конкурсе заявились 518 ресторанов из 56 городов России. Победителей выбирали в 18 номинациях. Отбор проходил в три этапа, включающий анализ гостевого рейтинга с помощью платформы TrustYou, оценки презентаций жюри и проверки «тайными гостями».

Финалисты были объявлены в начале 2026 года. В каждой номинации были выбраны по пять заведений из 28 городов-участников. Наибольшее количество финалистов оказалось в Москве (15), Санкт-Петербурге (10) и Владивостоке (8).

В финале оказались также три заведения Перми. В том числе, Nolan wine & kitchen — в номинациях «Лучший завтрак» и «Лучшая европейская кухня», «Тайная В.» — в номинациях «Гастродебют года» и «Лучший завтрак», Rob roy — «Лучший коктейльный бар» и «Лучший мясной ресторан».

Церемония награждения победителей состоялась в Москве 16 марта.

Ранее стало известно, что Nolan wine & kitchen единственный из пермских заведений попал в шорт-лист Международной ресторанной премии Wheretoeat (WTE).

