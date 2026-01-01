В шорт-лист премии WhereToEat-2026 вошёл один пермский ресторан В лонг-листе было девять заведений из Перми Поделиться Твитнуть

Оргкомитет Международной ресторанной премии Wheretoeat (WTE) опубликовал общероссийский шорт-лист из 133 претендентов на победу в 2026 году. В нём оказался только один пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen.

В лонг-листе, который был представлен ранее, вошли более 600 заведений со всей России и девять ресторанов из Перми. В их числе — Nolan Wine & Kitchen, Belka, «Лечо «пицца и гриль», Caramella bistro, Rob Roy, Проектрыбы, Madam Zhu, Meduza Seafood & Wine и «Эсквайр».

Ресторанная премия WTE, учрежденная в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов, считается одной из самых авторитетных в стране. Итоговое распределение мест происходит по результатам тайного голосования экспертов, среди которых — профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также авторитетные представители СМИ.

Процесс отбора кандидатов многоступенчатый: сначала формируются региональные лонг-листы, затем из них выбираются шорт-листы (топ-50 заведений в каждом регионе). Финалом является формирование всероссийского шорт-листа из 100 лучших ресторанов страны.

В прошлом году Пермь показала отличные результаты: 21 ресторан города попал в лонг-лист, а четыре заведения — Belka, Madame Zhu, Rob Roy и Nolan Wine&Kitchen (последний вошёл в топ-10) — оказались в шорт-листе. Кроме того, Елена Ажгихина из Caramella Bistro была признана лучшим шеф-кондитером.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.