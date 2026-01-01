Конкурс на проектирование начальной школы в микрорайоне ДКЖ Перми отменён Поступившую в УФАС жалобу признают необоснованной

Как стало известно «Новому компаньону», в Перми заказчик — ГКУПК «Управление капитального строительства Пермского края» — отменил электронный конкурс на проектирование начальной школы в микрорайоне ДКЖ в Перми.

Напомним, конкурс на проектирование четырёхэтажной школы, рассчитанной на 550 учеников, был объявлен в феврале. Начальная стоимость контракта — 57,2 млн руб. В середине марта должен был определиться подрядчик.

На прошлой неделе процедура была приостановлена. В Пермское УФАС поступила жалоба от костромского ЗАО «Проектно-инвестиционная компания». Заявитель посчитал, что требования к участникам конкурса нарушают законы о контрактной системе и защите конкуренции. В УФАС приняли жалобу 11 марта, а рассмотрение назначили на 16 число.

Как сообщили в понедельник «Новому компаньону» в пресс-службе Пермского УФАС, жалоба будет признана необоснованной, так как закупка заказчиком отменена.

Новая школа в районе ДКЖ должна появиться к 2030 году.

