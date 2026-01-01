Проект начальной школы в пермском м/р ДКЖ оценили в 57 млн рублей Само учебное заведение планируют построить к 2030 году Поделиться Твитнуть

фото: mindandi

freepik.com

В Перми объявлен конкурс на проектирование начальной школы в микрорайоне ДКЖ (Юность). Начальная стоимость контракта превышает 57 млн руб. Об этом пишет «Рифей».

По данным конкурсной документации, строительство школы обойдётся в 1,3 млрд руб. Завершить работы планируется в 2028-2030 годах. Школа будет представлять собой четырехэтажное здание площадью 14 тыс. кв. м и рассчитана на 550 учеников. Площадь земельного участка составляет 8,9 тыс. кв. м.

В процессе проектирования подрядчик обязан учесть уже существующую застройку, предусмотреть места для парковки и благоустройство территории. Также необходимо разработать архитектурный облик здания и согласовать его с окружающей застройкой. Готовый проект должен быть представлен до 7 декабря 2027 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.