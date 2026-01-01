Конкурс по проектированию начальной школы в микрорайоне ДКЖ Перми приостановлен Причиной стала поступившая в УФАС жалоба Поделиться Твитнуть

В Перми приостановили электронный конкурс на выполнение работ по проектированию строительства начальной школы в микрорайоне ДКЖ. Причиной стала направленная в УФАС жалоба костромского ЗАО «Проектно-инвестиционная компания».

Как сообщается в документе, опубликованном на сайте госзакупок, в конкурсной документации есть требование о наличии у участника действующего сертификата соответствия системы добровольной сертификации (СДС), зарегистрированной на территории Пермского края, при наличии которого заявке присваивается 100 баллов, в противном случае — 0. По мнению заявителя, требование содержит признаки нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок и закона о защите конкуренции.

«Ограничение оценки заявок по территориальному принципу регистрации СДС создаёт необоснованные преимущества для локальных участников закупок или участников, заранее оформивших соответствующий сертификат, и дискриминирует добросовестных подрядчиков, имеющих аналогичные подтверждения качества выполненных работ, но зарегистрированные в иных регионах или имеющих федеральный статус», — отмечается в жалобе.

В разъяснениях заявителю сообщили, что данный порядок оценки не противоречит законодательству и направлен на повышение качества выполнения работ по проектированию, а непредоставление сертификата не является основанием для отклонения заявки. Однако заявитель считает, что ответ был получен без доводов о нарушении конкуренции и комментария об установленном порядке оценки.

Пермское УФАС приняло заявление 11 марта, рассмотрение было назначено на 12 марта. В данный момент на сайте указано, что жалоба рассматривается.

Напомним, конкурс на проектирование здания школы был объявлен в феврале. Начальная стоимость контракта составила 57,2 млн руб. Завершить строительство планируется в 2028-2030 годах. Школа будет четырёхэтажной, площадью 14 тыс. кв. м и рассчитана на 550 учеников.

