Уровень безработицы в Пермском крае составил 1,7% За год он снизился на 0,2 процентных пункта

По итогам четвёртого квартала 2025 года уровень безработицы в Пермском крае составил 1,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель снизился на 0,2 п.п. Об этом сообщает РИА Новости.

В четвёртом квартале 2024-го уровень безработицы в регионе составлял 1,9%. В общем рейтинге субъектов РФ Прикамье занимало 32-ю строчку. По итогам рассматриваемого периода 2025-го регион опустился на три позиции и оказался на 35-м месте.

Самый низкий уровень безработицы (менее 1%) наблюдается в Москве и Новгородской области — по 0,8% и Калужской области — 0,9%. Самый высокий — в Ингушетии — 25,5%, на втором месте с большой разницей — Дагестан (11,2%), на третьем — Карачаево-Черкессия (7,1%). Свердловская область заняла 10 место, уровень безработицы — 1,3%. Средний показатель по России — 2,2%.

В Пермском крае среднее время поиска работы в третьем квартале 2025 года оказалось ниже среднероссийского значения (4,8 месяца) и составило 5,2 месяца. Быстрее всего работу находили жители Астраханской области (1,3 месяца), дольше всего — жители Еврейской АО (13,2%).

По итогам второго квартала 2025 года уровень безработицы в Пермском крае также составлял 1,7%, что ниже АППГ на 0,6%. В общем рейтинге регион занимал 29 место. В среднем жителям требовалось около пяти месяцев для трудоустройства.

