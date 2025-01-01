Безработица в Пермском крае за год снизилась до 1,9% В рейтинге регионов Прикамье заняло 32 место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за год уровень безработицы снизился с 2,3 до 1,9%. Такие данные приводит «РИА Новости» по итогам четвёртого квартала 2024 года.

Несмотря на улучшение показателя, в общем рейтинге российских регионов Пермский край занял 32 место, опустившись на восемь строчек. По информации аналитиков, среднее время поиска работы на территории региона в третьем квартале прошлого года составило 5,7 месяцев, тогда как в аналогичном периоде 2023 года показатель составлял 5,3 месяца.

Первое место в рейтинге в 2024 году заняла Москва. Столица за год поднялась с шестого места, снизив уровень безработицы с 1,7 до 0,9%. В тройку лидеров вошли также Амурская область (1%) и ХМАО (1,1%). Как и в прошлом году, наиболее сложная ситуация с трудоустройством наблюдается в Ингушетии (25,5%), Дагестане (11,5%) и Чечне (7,5%).

Самый короткий средний срок поиска работы зафиксирован в ЯНАО — 0,9 месяцев (регион занимает четвёртое место в рейтинге). Самый продолжительный срок — в Еврейской АО — 12,4 месяца (40 место). В столице найти работу в среднем можно в течение 3,9 месяцев.

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