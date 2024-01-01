Екатерина Артёмова Пермский край улучшил свои позиции в рейтинге регионов по уровню безработицы За год безработица в Прикамье снизилась с 3,2 до 2,3% Поделиться Твитнуть

Фото: сайт «РИА Новости»

«РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов по уровню безработицы по итогам IV квартала 2023 года. Он сформирован по принципу увеличения показателя: первые позиции занимают субъекты с низкой безработицей, на последних — регионы с самым большим числом безработных. Пермский край занял в рейтинге 24-е место.

Уровень безработицы в Прикамье на конец прошлого года составил 2,3%. Это на 0,9 процентных пункта ниже уровня IV квартала 2022 года — тогда уровень безработицы в Пермском крае составлял 3,2%, и регион находился на 31-м месте рейтинга.

В среднем по России уровень безработицы по итогам IV квартала 2023 года составил 2,9%. Лидирующие позиции в рейтинге с уровнем безработицы менее 2% заняли Чукотский автономный округ (1%), Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Республика Хакасия (по 1,5%). Наиболее сложная ситуация с трудоустройством — в Ингушетии (27,4%), Дагестане (12,5%) и Чеченской Республике (10,4%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.