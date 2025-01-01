В Пермском крае уровень безработицы снизился на 0,6% На поиск работы в регионе уходит в среднем пять месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно сведениям Росстата, во втором квартале 2025 года в Пермском крае наблюдалось уменьшение безработицы до отметки в 1,7%. Это на 0,6% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. В среднем по России этот показатель снизился на 0,4%, составив 2,2%. Об этом сообщает РИА Новости.

В среднем жителям Пермского края требуется около пяти месяцев для трудоустройства. Этот показатель немного ниже среднероссийского. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, время поиска работы стало меньше более чем на 15 дней. Доля граждан, находящихся в состоянии длительной безработицы (более года), сократилась с 15,4% до 12,1%.

Лидирующую позицию по наименьшему уровню безработицы занимает Москва с показателем 0,8%. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Нижегородской области уровень безработицы составил 1%. Наиболее высокие показатели зафиксированы в республиках Северного Кавказа, а Ингушетия занимает последнее место с уровнем безработицы в 26%. Пермский край в рейтинге занимает 29 место.

Самые короткие сроки поиска работы (менее двух месяцев) отмечены в Сахалинской, Ульяновской, Астраханской и Тюменской областях. Самый продолжительный период поиска работы зафиксирован в Амурской области, где трудоустройство может занять до 11 месяцев.

Аналитики допускают незначительное увеличение уровня безработицы в будущем в связи с замедлением темпов экономического роста. Тем не менее, ожидается, что безработица останется на низком уровне и не превысит 3%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.