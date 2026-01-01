Проект первой очереди КРТ на улице Уинской в Перми прошёл экспертизу Развитием территории занимается компания Алексея Дёмкина

Константин Долгановский

Негосударственная экспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по первой очереди строительства в м/р Ива-1 в Перми. Речь идёт о комплексной застройке жилыми домами со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Уинской, 55.

Как стало известно «Новому компаньону», заключение было выдано вологодским ООО «Экспертная группа «Союз» 13 марта. Документацию на экспертизу подготовило челябинское ООО «Реконпроект».

В качестве застройщика выступает пермское ООО «Специализированный застройщик «Фаворит», 51% капитала которого принадлежит Алексею Дёмкину. Компания входит в группу «Дипломат», до разделения бизнеса и ребрендинга — «ПЗСП-Групп».

Напомним, ранее на данном участке планировалось построить торговый центр «Касторама». Земельный участок был выкуплен ПЗСП, и осенью 2024 года компания заключила с краевыми властями договор о комплексном развитии территории. Помимо жилых домов высотой до 25 этажей, на 4,9 га будут созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, площадки отдыха с малыми архитектурными формами, которые в дальнейшем будут переданы муниципалитету, а также обустроены помещения под учреждение дошкольного образования.

Первый этап строительства, срок реализации которого запланирован до 2029 года, включает в себя возведение многоквартирных домов первой группы, помещений для частной организации дошкольного образования, устройство детских и хозяйственных площадок, площадок ТКО и отдыха, устройство проездов с парковками и тротуарами, озеленение и строительство дублирующего проезда по ул. Уинской.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.