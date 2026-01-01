В Пермском крае 7 марта ввели режим беспилотной опасности Жителей просят не поддаваться панике Поделиться Твитнуть

Утром 7 марта на территории Пермского края ввели режим беспилотной опасности. В связи с этим все оперативные службы оповещены и приведены в полную готовность. Об этом сообщила ЕДДС Перми.

«В Пермском крае 7 марта в 6:00 введён режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике», — сообщили в ведомстве.

В ЕДДС также напомнили, что номер телефона для вызова экстренных служб — 112.

Ранее режим беспилотной опасности объявляли в Пермском крае 4 марта. Через некоторое время в аэропортах Перми и Соликамска в радиусе 100 км ввели режим «Ковёр». На время его действия приём и выпуск воздушных судов был ограничен. В связи с этим в Большом Савино наблюдались задержки авиарейсов.

