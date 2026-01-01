В Пермском крае объявлен режим «Беспилотная опасность»
В минтербезе региона в 10 час. 04 мин. (прм) 4 марта сообщили, что в Пермском крае объявлен режим «Беспилотная опасность».
Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.
Жителям Прикамья рекомендуется сохранять спокойствие и проявлять бдительность.
При необходимости можно обратиться в службу спасения по номеру 112.
Ранее СМИ сообщали, что 4 марта угрозу атак БПЛА объявили в Татарстане, Удмуртии и других регионах. В Ульяновске, Казани, Чебоксарах, Нижнекамске, Ижевске, Кирове закрылись аэропорты.
