Пермский аэропорт сообщил о задержках первых пяти рейсов В Большом Савино ввели режим «ковёр» Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В пермском аэропорту Большое Савино объявили задержках рейсов как на прилёт, так и на вылет.

Согласно онлайн-табло, изменилось время отправления двух рейсов: ЮВ 245, который должен был вылететь в Самару в 14:00, теперь отправится не раньше 14:30, а рейс СУ 1203 на Москву, изначально запланированный на 16:00, перенесён на 18:00.

Задерживаются также рейсы на прилёт: ЮВ 541, прибывающий из Казани, вместо 13:20 приземлится ориентировочно в 14:03. Рейс СУ 1200 из Москвы, который должен был прибыть в Пермь, совершил посадку в Уфе, его прилёт отложен до 15:50, а рейс СУ 1202, также из Москвы, вместо 15:00 прибудет в 17:00.

Напомним, в пермском аэропорту Большое Савино около полудня были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В радиусе 100 км начал действовать режим «Ковёр».

Ранее, утром 4 марта, в Перми был объявлен режим беспилотной опасности.

Жителей просят сохранять спокойствие. Телефон экстренных служб — 112.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.