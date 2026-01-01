Из-за угрозы атаки БПЛА в Перми закрыли аэропорт Режим «Ковёр» объявлен в радиусе 100 км Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В пермском аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в Росавиации.

В РСЧС рассказали, что в 11:50 по местному времени в краевом центре в радиусе 100 км начал действовать режим «Ковёр».

Ранее, утром 4 марта, в Перми был объявлен режим беспилотной опасности.

Жителей просят сохранять спокойствие. Телефон экстренных служб — 112.

