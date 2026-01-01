В Соликамске Пермского края впервые ввели режим «Ковёр» Поделиться Твитнуть

Соликамск / фото: ilipin.livejournal.com

Как сообщили в РСЧС, в 12 час. 15 мин. (прм) 4 марта режим «Ковёр» впервые объявили в Соликамске Пермского края. Радиус действия — 50 км.

Режим «Ковёр» объявляется, когда в в небе обнаружены неопознанные летательные аппараты, и военным предписывают использовать оружие или боевую технику против нарушителя.

Напомним, ранее в пермском аэропорту Большое Савино ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. А в РСЧС рассказали, что в 11:50 по местному времени в краевом центре в радиусе 100 км начал действовать режим «Ковёр».

Ранее, утром 4 марта, в Перми был объявлен режим беспилотной опасности.

Жителей просят сохранять спокойствие. Телефон экстренных служб — 112.

