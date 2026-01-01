Проект реконструкции Пушкинской бани в Перми прошёл экспертизу Внешний облик был согласован в сентябре Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Проектная документация по реконструкции здания Пушкинской бани в Перми (ул. Газеты «Звезда», 38) получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Согласно реестру, заключение компании из Екатеринбурга ООО «Экспертстрой-К» было получено 27 февраля.

Как указано в документе, проект подготовлен компаниями ООО «Смарт проект» и ООО «Мастерская архитектурно-строительных концепций» из Екатеринбурга. В качестве заказчика выступило пермское ООО «Прерогатива», с которым власти Перми заключили соглашение о муниципально-частном партнёрстве по обновлению здания.

Напомним, проект здания был разработан в 1980-х годах известным пермским архитектором Менделем Футликом. В рамках реконструкции планируется утеплить существующие фасады с последующей отделкой штукатуркой, цоколь облицевать сибирским гранитом, фасад оборудовать архитектурной подсветкой. После завершения работ здесь разместятся парильные, хамам, общепит. Одновременное количество посетителей составит 180 человек.

В сентябре были одобрены архитектурно-градостроительные решения внешнего облика здания, а в ноябре подрядчик приступил к подготовительным работам на объекте.

Как писал ранее «Новый компаньон», баня была через суд передана в ведение администрации города в связи с неисполнением бывшим арендатором обязанностей по оплате за коммунальные услуги. В январе арбитраж признал АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия» банкротом.

