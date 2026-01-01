Бывшего арендатора Пушкинской бани в Перми признали банкротом Суд открыл конкурсное производство Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск департамента имущественных отношений администрации Перми с требованием признать бывшего арендатора Пушкинской бани АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия» банкротом. Информация появилась в картотеке арбитражных дел.

«Информация о принятом судебном акте: признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — сообщается в документах суда.

Заседание состоялось 27 января. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Напомним, арендатор бани отказался освободить объект после отказа мэрии от договора аренды из-за неисполнения арендатором обязанностей по оплате коммунальных услуг. Зимой 2023 года спорный объект был передан в ведение администрации. В ноябре 2025-го городские власти обратились в арбитражный суд с иском к «СОЦ «Энергия» о признании его несостоятельности. Сумма исковых требований составила 16,5 млн руб.

