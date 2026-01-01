Анастасия Крутень утверждена в должности главы минздрава Пермского края Она исполняла обязанности министра с декабря Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Анастасия Крутень избавилась от приставки «и.о.» и официально вступила в должность министра здравоохранения Пермского края. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе правительства региона, соответствующий указ губернатора был подписан 26 февраля.

«Анастасия Крутень утверждена в должности министра здравоохранения Пермского края указом губернатора Пермского края с сегодняшнего дня (26 февраля 2026 года)», — рассказали в краевом правительстве.

Напомним, после создания нового состава краевого правительства в декабре 2025 года трое членов остались на своих должностях в статусе исполняющих обязанности — заместитель председателя и министр природных ресурсов Дмитрий Беланович, глава минздрава Анастасия Крутень и министр финансов Екатерина Тхор. Они должны были пройти процедуру согласования с профильными ведомствами федерального правительства, а Екатерина Тхор — также получить одобрение парламента Прикамья.

Дмитрий Беланович, Анастасия Крутень и Екатерина Тхор возглавляют свои министерства с 2020 года. Во втором составе правительства они сохранили свои посты. Дмитрий Беланович также получил повышение, став заместителем председателя, в должности он был утверждён указом губернатора от 11 февраля. Екатерина Тхор получила согласование краевого парламента 19 февраля, согласно данным ЕГРЮЛ на 26 февраля, она остаётся на посту главы ведомства в статусе и.о.

