Дмитрий Беланович официально стал главой минприроды Прикамья Ранее он работал в статусе и.о.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Заместитель главы правительства Пермского края и министр природных ресурсов Дмитрий Беланович получил официальное утверждение в своей должности. Соответствующие сведения опубликованы в ЕГРЮЛ 20 февраля. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

До этого момента, с 17 декабря прошлого года, Беланович исполнял обязанности руководителя ведомства.

Как ранее писал «Новый компаньон» одновременно с утверждением Дмитрия Белановича министр финансов края Екатерина Тхор получила поддержку депутатов Законодательного собрания региона. Однако статус и.о. продолжает сохранять глава регионального Минздрава Анастасия Крутень, поскольку её кандидатура всё ещё ожидает согласования с Министерством здравоохранения РФ.

Напомним, все трое чиновников занимают руководящие посты в правительстве Пермского края с 2020 года.

