Профильный комитет ЗС поддержал утверждение Екатерины Тхор на посту главы минфина Прикамья Пока она занимает пост в статусе исполняющей обязанности

Екатерина Тхор

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Профильный комитет Законодательного собрания Пермского края по бюджету поддержал назначение Екатерины Тхор на должность министра финансов региона. В данный момент она занимает этот пост в статусе исполняющей обязанности.

Проект постановления о согласовании назначения на должность был поддержан депутатами на заседании комитета 18 февраля. Кандидатура Екатерины Тхор была также согласована Минфином РФ.

В соответствии с уставом Пермского края, руководитель финансового органа региона назначается на должность губернатором по согласованию с краевым парламентом. Планируется, что документ будет рассмотрен на пленарном заседании заксобрания 19 февраля.

Как ранее писал «Новый компаньон», после создания нового состава краевого правительства трое членов остались на своих должностях в статусе и.о. Среди них — заместитель председателя и министр природных ресурсов Дмитрий Беланович, глава минздрава Анастасия Крутень и министр финансов Екатерина Тхор. Они должны пройти процедуру согласования с профильными ведомствами правительства РФ, а Екатерина Тхор, которая возглавляет краевой минфин, также должна получить одобрение Законодательного собрания Пермского края.

