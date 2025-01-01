Трое министров правительства Прикамья продолжают работать в статусе «и.о.» Им ещё предстоят согласования Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

После создания нового состава краевого правительства на прошлой неделе трое его членов остались на своих должностях в статусе исполняющих обязанности. Среди них — заместитель председателя и министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович, глава Минздрава Анастасия Крутень и министр финансов Екатерина Тхор. Согласно данным с сайта Rusprofile, все три руководителя продолжают работать в статусе «и.о.», и соответствующие изменения в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены 17 декабря.

Как сообщил источник издания «Коммесрантъ-Прикамье», знакомый с ситуацией, эти три чиновника должны пройти процедуру согласования с профильными ведомствами правительства РФ, а Екатерина Тхор, кроме того, должна получить одобрение Законодательного собрания Пермского края.

Дмитрий Беланович, Анастасия Крутень и Екатерина Тхор возглавляют свои министерства с 2020 года. Во втором составе правительства они сохранили свои должности, при этом Дмитрий Беланович получил повышение, став заместителем председателя.

В новом составе краевого правительства несколько министров, которые ранее работали в статусе исполняющих обязанности, лишились этой приставки. В их числе — глава краевого министерства тарифного регулирования Сергей Россихин и глава министерства туризма Сергей Хорошутин.

