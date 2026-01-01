ЗС Пермского края утвердило Екатерину Тхор на пост министра финансов региона Она возглавляет ведомство с декабря в статусе и.о. Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Депутаты Законодательного собрания Пермского края утвердили проект постановления о назначении Екатерины Тхор на должность министра финансов региона. Решение было принято на пленарном заседании 19 февраля.

Напомним, Екатерина Тхор возглавила министерство в 2020 году. После создания нового состава краевого правительства в декабре 2025 года она осталась на должности в статусе исполняющей обязанности. Для того чтобы избавиться от приставки и.о., ей необходимо было пройти процедуру согласования с профильным ведомством правительства РФ и получить одобрение краевого парламента.

В соответствии с Уставом региона, руководитель финансового органа региона назначается на должность губернатором по согласованию с краевым парламентом. Ранее Минфин РФ и профильный комитет ЗС Прикамья согласовали кандидатуру Екатерины Тхор на должность министра.

