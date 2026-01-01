В собственность Пермского края передан третий дебаркадер Четвёртый находится в процессе передачи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджете Пермского края запланировано перераспределение средств с 2026 на 2027 год в сумме 44,5 млн руб. на восстановление дебаркадеров. Как стало известно «Новому компаньону», это связано с передачей четвёртого дебаркадера в региональную собственность.

В министерстве транспорта Прикамья отметили, что на сегодняшний день в собственность Пермского края уже безвозмездно передано три дебаркадера, четвертый находится в процессе передачи.

Напомним, два дебаркадера были переданы в краевую собственность в 2024 году. В прошлом году был выбран подрядчик по восстановлению понтонных частей и надстроек обоих судов. Ранее сообщалось, что установить их планируется на набережной Перми в 2026 году. Кроме того, в ноябре 2025-го стало известно, что в рамках возрождения в Прикамье водных пассажирских перевозок и развития необходимой инфраструктуры к передаче в региональную собственность готовятся ещё два дебаркадера.

