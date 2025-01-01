В Москве обсудили возрождение речных перевозок и развитие кадров в Прикамье В Пермском филиале ВГУВТ планируется выполнить ремонт зданий и приобрести для студентов необходимое учебное оборудование Поделиться Твитнуть

В рамках Транспортной недели в Москве губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта России Андрей Тарасенко обсудили развитие водного транспорта в регионе, в том числе развитие кадрового потенциала. Как отметили в пресс-службе краевого правительства, речь шла о работе Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта.

Пермский край подарил к 110-летию вуза шестивёсельные шлюпки Ял-6, в октябре Дмитрий Махонин лично посетил университет в рамках рабочего выезда. Руководство учреждения рассказало о необходимости ремонта здания университета и студенческих общежитий, кроме того, обсуждался вопрос приобретения специального тренажёра Navigator для обучения курсантов судовождению на разных видах речного транспорта. Во время обсуждения стороны выразили готовность к софинансированию ремонтных работ и покупке учебного оборудования.

«Мы можем разместить его, к примеру, на площадке «Пермской судоверфи», чтобы курсанты проходили практику непосредственно на производстве. Главное, чтобы у студентов была возможность обучаться на современном оборудовании», — отметил Дмитрий Махонин.

Глава региона подчеркнул, что развитие речных перевозок пассажиров возможно при условии наличия кадров. Университет выпускает около 250 студентов каждый год, к 2027 году необходимо подготовить не менее 76 человек.

Он также рассказал Андрею Тарасенко о возрождении в регионе водных пассажирских перевозок и развитии необходимой инфраструктуры. В частности, в 2025 году в Перми открылся обновлённый Речной вокзал, не работавший по своему назначению около 20 лет, в территориях края построено восемь модульных причалов, пять из которых уже эксплуатируются, ведутся работы по восстановлению двух дебаркадеров, ещё два готовятся к передаче в региональную собственность.

Также в Пермском крае создаётся собственный речной флот. В этом году был приобретён скоростной катер «Колва», ведётся восстановление «Восхода» и двух «Метеоров», в планах — приобрести по льготному лизингу ещё шесть судов. При этом маршрутную сеть речных перевозок планируется расширять. На сегодняшний день в регионе действуют шесть маршрутов, по которым за навигацию 2025 года было перевезено более 76 тыс. пассажиров.

«Мы рады, что Пермский край активно возрождает водные пассажирские перевозки. Вы один из немногих регионов, где этому уделяется комплексное внимание. Видим, что это и причалы, и флот, и собственный оператор водных перевозок. Безусловно, такой задел потребует квалифицированных кадров. Мы готовы обеспечить регион необходимыми специалистами», — сообщил Андрей Тарасенко.

В дальнейшем Росморречфлот и Пермский край намерены подписать соглашения о приведении корпусов общежитий в нормативное состояние и об обновлении материально-технической базы пермского филиала ВГУВТ.

