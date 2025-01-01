Алёна Бронникова На восстановление дебаркадеров в Перми выделили 20 млн рублей Работы должны быть завершены до конца лета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ремонт понтонной части двух дебаркадеров в Перми, которые планируют установить на набережной в 2026 году, оценили в 20,09 млн руб. Как указано в конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, заказчиком выступает УАДиТ Пермского края.

Заявки от участников будут принимать до 27 мая, дата подведения итогов определения поставщика — 29 мая. Исполнитель должен будет завершить все работы до 31 августа 2025 года.

По условиям контракта, необходимо отбуксировать дебаркадеры к месту оказания услуг, а после ремонта вернуть в акваторию затона на ул. Водников, 31. Перед выполнением работ нужно составить акты дефектации железобетонных корпусов, разработать и согласовать технологии ремонта корпуса и закладных деталей, обновить бетон, где это нужно, восстановить закладные детали понтонов, организовать проверку на водотечность и сдать корпусную часть приёмочной комиссии.

Оба объекта относятся к проекту № 47Б, класс +Р 1,2, высота борта — 2,8 м, корпуса выполнены из железобетона. «Дебаркадер-52» (35,4 м*10 м) был построен в 1968 году, валовая вместимость — 615,9 р.т. «Дебаркадер-80» (35,5 м*10,1 м) построен в 1972 году, валовая вместимость 616,0 р.т.

По информации краевого минтранса, дебаркадеры установят на набережной Перми в 2026 году. Один из них — в районе причала на Перми I, второй — на берегу строящегося участка набережной у Мотовилихинских заводов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.