Алёна Бронникова Дебаркадеры установят на набережной Перми в 2026 году Они будут расположены у Речного вокзала и на новом участке у «Мотовилихи» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Плавучие объекты «Дебаркадер-52» и «Дебаркадер-80» проекта 47Б планируют установить на набережной Перми в 2026 году. Об этом на заседании краевого правительства 12 мая рассказал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.

По его словам, заключить контракт на реконструкцию объектов планируется в мае. В рамках работ подрядчик должен будет восстановить подводную часть и надстроить плавучие объекты. Смонтируют их из современных материалов в историческом стиле.

«В следующем году планируем завершить реконструкцию объектов и установить их на набережной Камы. Один из них — в историческом месте, в районе причала на Перми-I, второй — на берегу строящегося участка набережной у Мотовилихинских заводов», — добавил министр.

Слайд из презентации Министерства транспорта Пермского края

Напомним, ПАО «СК «Камское речное пароходство» в 2024 году передало краевым властям в безвозмездное пользование два дебаркадера и три скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Восход-50», «Метеор-231» и «Метеор-220». В бюджете края на ближайшие три года заложены средства на восстановление этих объектов. Как сообщалось ранее, в 2025 году планировалось направить на эти цели 230 млн руб., а в 2026-м — 190 млн руб.

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